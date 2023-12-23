Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця 2023 року, — ISW

Аналітики послалися на стратегічний документ Міністерства оборони Естонії, в якому йдеться про те, що Нідерланди, Данія, Норвегія і Бельгія вже взяли на себе таке зобов'язання.

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Перша партія багатоцільових винищувачів F-16 може бути надана в розпорядження Військово-повітряних сил України до кінця 2023 року. Про це 22 грудня повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті.

Військові експерти звернули увагу на заяву прем'єр-міністра нідерландів Марка Рютте, який 22 підтвердив виправлення в Україну першої партії F-16 у кількості 18 одиниць.

І хоча Рютте не уточнив термінів постачання, у недавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії йдеться про те, що Нідерланди, Данія, Норвегія і Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати F-16 Україні до кінця року.

"Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання щодо передачі винищувачів F-16 Україні. Хоча загальна кількість літаків не розголошується, але перші поставки заплановано до кінця цього року, а додаткове постачання буде здійснено у 2024 і 2025 роках", — ідеться в документі.

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Також у Міноборони Естонії зазначили, що західні союзники візьмуть участь у навчанні українських льотчиків на F-16. Однак окрім льотної підготовки, F-16 потребують значної логістики та технічного обслуговування з боку кваліфікованого персоналу наземної підтримки для забезпечення збереження боєздатності літаків.

Нагадаємо, 22 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час бесіди прем'єр поінформував українського лідера про рішення підготувати до відправлення в Україну першої партії з 18 винищувачів F-16.