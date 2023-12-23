Украина может получить истребители F-16 к концу 2023 года, — ISW

Аналитики сослались на стратегический документ Министерства обороны Эстонии, в котором говорится, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже взяли на себя данное обязательство.

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Первая партия многоцелевых истребителей F-16 может быть предоставлена в распоряжение Военно-воздушных сил Украины до конца 2023 года. Об этом 22 декабря сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в очередном отчете.

Военные эксперты обратили внимание на заявление премьер-министра нидерландов Марка Рютте, который 22 подтвердил отправку в Украину первой партии F-16 в количестве 18 единиц.

И хотя Рютте не уточнил сроки поставки в недавнем стратегическом документе Министерства обороны Эстонии говорится, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже взяли на себя обязательство передать F-16 Украине до конца года.

"Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже взяли на себя обязательства по передаче истребителей F-16 Украине. Хотя общее количество самолетов не разглашается, но первые поставки запланированы до конца этого года, а дополнительные поставки будут осуществлены в 2024 и 2025 годах", — говорится в документе.

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Также в Минобороны Эстонии отметили, что западные союзники примут участие в обучении украинских летчиков на F-16. Однако помимо летной подготовки, F-16 требуют значительной логистики и технического обслуживания со стороны квалифицированного персонала наземной поддержки для обеспечения сохранения боеспособности самолетов.

Напомним, 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе беседы премьер проинформировал украинского лидера о решении подготовить к отправке в Украину первой партии из 18 истребителей F-16.