F-16 будут под прицелом врага: Игнат о поставках самолетов до конца 2023 года (видео)

Перед тем, как западная авиация прибудет в Украину должны быть полностью подготовлены вся необходимая инфраструктура, летчики и персонал. Спикер ВВС подчеркнул, что самолеты должны воевать, а не стоять в ангарах.

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию западных партнеров относительно поставок Украине истребителей F-16 до конца текущего года. По его словам, такая спешка не имеет смысла, поскольку Украине нужно "на 100 процентов подготовиться" ведь техника будет находиться под прицелом россиян. Об этом полковник заявил 25 декабря в эфире "Радио Свобода".

На вопрос о западных аналитиках, которые распространили такие сведения о F-16 Игнат ответил, что в своих сообщения он редко использует информацию западных экспертов, так как они иногда публикуют "сомнительные вещи и напрасные надежды".

Полковник убежден, что перед тем как западная авиация попадет в Украину, в стране должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура, а также подготовлены летчики и обслуживающий персонал.

"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они тут стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, также и инженерно-авиационный состав", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

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Игнат добавил, что истребители поставляются Украине для того, чтобы они не просто стояли, а участвовали в боевых действиях. Поэтому чтобы самолеты выполняли боевые задачи, они должны быть оснащены соответствующим вооружением, требующим определенных навыков и знаний.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", — пояснил полковник.

Полковник Юрий Игнат о поставках F-16 Украине (смотреть с 2:37)

Также спикер ВВС сыронизировал относительно информации российских пропагандистов о том, что в Одессе ВС РФ якобы уничтожили три истребителя F-16. Напомним, такие сведения начали разгонять в Telegram российские каналы.