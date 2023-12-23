"Вони ризикнули невдало": Ігнат розкрив деталі успішної ліквідації трьох російських Су-34 (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат натякнув, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 могли збити із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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Українські захисники успішно знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, коли пілоти ворожої авіації спробували максимально наблизитися для атак на бійців Збройних Сил України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі"Армія TV" та"Українське радіо".

Полковник наголосив, що українським бійцям вдалося "засікти" пілотів російських винищувачів Су-34 раптово, і подальша операція пройшла швидко й ефективно, демонструючи високу майстерність нашої армії.

"Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на велику глибину оборони наших військ", — сказав він.

Гнат додав, 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, але "коли хочеться і руки сверблять завдати удару, то... треба підлетіти ближче".

"Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше", — додав спікер.

Також представник Збройних Сил зазначив, що подібні випадки ліквідації літаків ЗС РФ раніше мали місце біля острова Зміїний і в російській Брянській області. За його словами, ворог "нахабніє", не навчаючись на минулому досвіді.

"Одразу три "жирні" цілі українські військові знищували на початку російської агресії, коли ворог поводився нахабно, залітаючи фактично над українськими містами", — розповів він.

Також Ігнат висловив думку, що знищення трьох ворожих літаків стало "топ-подією", і після цього російські пілоти, ймовірно, тричі подумають, перш ніж наближатися до кордонів України.

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Крім того, представник Повітряних сил ЗСУ натякнув, що російські Су-34 були збиті за допомогою ЗРК Patriot. Він опублікував пост у Facebook і додав до нього фото пускової установки американського ЗРК.

"Відчув ще вчора, що моє свято наближається", — написав Гнат.

Пост Юрія Ігната

ЗСУ збили три російські Су-34: що відомо

22 грудня у Повітряних силах повідомили, що було збито одразу три російські винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Російські блогери підтвердили множинні бойові втрати.

Також повідомлялося, що 6 грудня росіяни поскаржилися на знищений Су-24 у Чорному морі. Представники РФ припустили, що бомбардувальник, який працював під прикриттям винищувача, був збитий ЗРК MIM-104 Patriot з Одеської області.

Як писав Фокус, український авіаційний експерт Валерій Романенко допускає, що в операції з ліквідації цих літаків використовувалася система ППО Patriot. За його словами, російські літаки на південному напрямку іноді скидали до сотні керованих авіаційних бомб КАБ.

А представник Повітряних сил Юрій Ігнат 22 грудня назвав операцію "блискуче спланованою". Він підкреслив, що літаки Су-34 давно не фігурували в статистиці втрат ЗС РФ.

Зазначимо, що не всім пілотам вдалося вижити внаслідок знищення трьох російських Су-34. Російські провідні блогери повідомили, що з місця падіння літаків евакуювали тіла пілотів.