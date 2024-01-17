У столиці Киргизстану упав військовий вертоліт Мі-8: є загиблий та поранені

Як повідомили місцевому виданню у Міністерстві оборони країни, Мі-8 здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту. Авіакатастрофа сталася на території авіабази.

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На околиці Бішкеку в Киргизстані упав військовий вертоліт Мі-8. Внаслідок аварії щонайменше одна людина загинула, а семеро отримали поранення. Про це у середу, 17 січня, повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на коментар держпідприємства "Киргизаеронавігація".

За інформацією представника відомства, вертоліт впав приблизно об 11:00 (07:00 за київським часом) на авіабазі "Фрунзе-1" в мікрорайоні "Достук".

Як повідомили місцевому виданню Kabar у Міністерство оборони країни, Мі-8 здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту.

Крім того, за даними Міноборони Киргизстану, внаслідок аварії є постраждалі. ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії одна людина загинула, семеро постраждали.

Нагадаємо, 13 травня 2023 року у ТАСС повідомляли, що російський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився у Брянській області.

Цього ж дня в Брянській області також впав російський військовий вертоліт Мі-8. Транспортний засіб зазнав аварії в місті Клинці, розташованому за 45 км від кордону з Україною. Це дуже близько до Істрівки, де впав Су-34.

Також нагадаємо, 8 січня очільник російської адміністрації Леонід Пасічник повідомив, що на окупованій частині Луганської області упала фугасна авіабомба ФАБ-250, яку літак ЗС РФ впустив на шляху до лінії фронту. Авіабомба не вибухнула, але жителів навколишніх будинків евакуювали.