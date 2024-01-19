Иран рассказал, когда прекратятся атаки его союзников на Ближнем Востоке, — CNN

Глава МИД Ирана заявил, что операция Армии обороны Израиля в Газе должна прекратиться. Его заявления совпадают с озвученными намерениями хуситов.

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Иран заявил, что атаки его союзников на Ближнем Востоке не прекратятся до тех пор, пока Израиль не закончит войну с террористической группировкой ХАМАС в Секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

Как заявил заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян Фариду Закария в ходе посещения Всемирного экономического форума в Давосе, операция Армии обороны Израиля в Газе должна прекратиться.

По его словам, тогда в регионе прекратятся "кризисы" и нападения.

Также отмечается, что Абдоллахян ранее говорил, что у Ирана хорошие отношения с Ираком и Пакистаном. Более того, три страны вместе соглашались о необходимости борьбы с терроризмом.

По словам журналистов, заявления иранского министра совпадают с озвученными намерениями группировок, которым Тегеран оказывает свою военную поддержку.

Издание пишет, что противостояние на Ближнем Востоке достигло апогея в последние дни после ударов США и Великобритании по Йемену. Атака была направлена на снижение возможностей хуситов наносить удары по жизненно важному морскому пути. В среду США также признали хуситов террористической группировкой.

По словам журналистов, хуситы продолжают вести себя вызывающе.

"Операции наших военно-морских сил в Красном и Аравийском морях будут продолжать атаковать израильские корабли, связанные с вражеским образованием", — заявил Хизам аль-Асад, член политического бюро хуситов.

Он также сказал о том, что для прекращения атак Израиль должен остановить военную операцию против террористов в Газе.

Напомним, что 15 января в Израиле анонсировали изменения по "интенсивной фазе" в секторе Газы. В рамках действий ЦАХАЛа, как считает министр обороны Йоав Галант, бригада Хан-Юниса постепенно распадается как боевая сила.