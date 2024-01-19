В Китае тестируют модернизированный вертолет AC313A в экстремальных условиях (видео)

Китайский AC313A стал первым в мире гражданским вертолетом, получившим сертификат пригодности к летной работе на высоте 4500 метров над уровнем моря разряда А.

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Китайские инженеры начали испытательные полеты модернизированного вертолета AC313A в экстремальных климатических условиях. Испытания проводят в провинции Хэйлунцзян, где отрабатывают сценарии спасательных операций в тяжелых погодных условиях и в различной местности. Об этом 18 января сообщил ресурс China View, опубликовав видео.

Первый полет модернизированного варианта AC313A состоялся в мае 2023 года. Цель испытаний — подтвердить возможности аппарата в использовании при поисково-спасательных операциях в тех условиях, в которых нельзя задействовать гражданские вертолеты.

Как сообщили в "Милитарном" AC313A представляет собой тяжелый многоцелевой вертолет, который может быть применен в ходе военных операций. Модернизированный вариант получил оснащение, которое даст возможность эксплуатировать машину при крайне высоких и низких температурах. В частности были установлены новый двигатель, система управления и авионика.

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Вертолет достаточно большой — он может взять на борт до 27 пассажиров или 15 раненых на носилках. Отмечается, что AC313A стал первой в мире гражданской машиной, получившей сертификат пригодности к летной работе на высоте 4500 метров над уровнем моря разряда А.

После завершения испытаний вертолет должен быть запущен в серийное производство.

Напомним, в Китае разработали новый грузовой беспилотный вертолет Grey Whale G1. Машина способна пролететь 60 км и поднять груз весом до 21 кг, включая различные системы вооружения.