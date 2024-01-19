В Донецкой области задержали экс-таможенника, который наводил С-300 на позиции ВСУ под Угледаром (фото)

По информации следствия, мужчина обходил местность в перерывах между обстрелами. Информацию об обнаруженных позициях украинских военных он передавал российской спецслужбе.

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Служба безопасности Украины задержала еще одного предателя, который помогал врагу наносить удары по позициям украинских войск. Им оказался экс-руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина помогал российской армии обстреливать позиции украинских военных в Донецкой области. В частности, он наводил удары из ЗРК С-300 на позиции ВСУ под Угледаром.

По информации следствия, для выполнения вражеских задач мужчина разведывал пункты базирования военной техники и военных ВСУ. Для этого он между обстрелами обходил местность.

После разведки он отправлял информацию об обнаруженных позициях и карты оккупантам. Задержали его недалеко от передовой.

Фото: СБУ

В СБУ говорят, что российским агентом окажешься житель Угледара. Ранее он работал в Донецкой таможне, однако вышел на пенсию.

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Работать на российскую спецслужбу подозреваемый начал в декабре прошлого года. Он самостоятельно вышел на российскую разведку. Для этого мужчина связался со своим бывшим сотрудником, который сейчас работает на военную разведку РФ в оккупированной части Донецкой области.

У подозреваемого изъяли телефон с доказательством его работы на РФ. Сейчас мужчине сообщили о подозрении в госизмене и отправили под стражу. За содеянное предателю грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно СБУ задержала российского агента, который разведывал места базирования украинских комплексов противовоздушной обороны и систем HIMARS. Кроме того, он пытался выявить места дислокации военных в районе Славянска.

Также в декабре сообщалось, что в Одесской области задержали мужчину, который работал на Россию и пытался завербовать сотрудницу Службы безопасности Украины. Он пытался создать свою агентурную сеть.