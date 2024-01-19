Охотился на ВСУ в Крынках: появилось видео ликвидации расчета БпЛА оккупантов на Херсонщине

Российские оккупанты, в частности оператор БпЛА с позывным "Моисей", прятались в двухэтажном частном доме. Там их и нашел дрон Сил обороны.

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Дрон Сил обороны подстрелил вражеский расчет операторов БпЛА на левом берегу Днепра. Видео меткой работы украинских дронников обнародовали в сети.

На кадрах, снятых с дрона, видно, что группа оккупантов разместилась в гараже одного из частных домов. Оккупанты передвигались во дворе и каждый раз закрывали роллетные двери в гараж. Но в какой-то момент кто-то из них забыл это сделать, и этим воспользовался украинский дрон. Он залетел прямо в тайник оккупантов и там взорвался.

В результате атаки вражеский расчет ударных БпЛА россиян перестал существовать. Был ликвидирован российский оператор дронов "Моисей", который выслеживал лодки с украинским десантом и хвастался этим в своем телеграм-канале. "Моисея" и его расчет уничтожили бойцы 35-й бригады морской пехоты, которые находятся на левом берегу Днепра.

Кроме "Моисея" погибли еще несколько россиян. Также есть "300-е".

Погибший оккупант "Моисей"

Еще вчера, 18 января, оккупант "Моисей", который вел свой телеграм-канал "Моисей. Сводки с фронта", выходил на связь из Крынок на левом берегу Херсонщины около 21:00. Он проинформировал, что там "ад". Около 2:00 19 января жена оккупанта сообщила, что ее муж погиб.

Напомним, что морпехи ВСУ отбили масштабный штурм ВС РФ под Крынками. Оккупанты накопили резервы и пошли в атаку.

Ранее сообщалось, что по дороге в Крынки на Херсонщине на штурм не дошли два десятка оккупантов. Они намеренно спрятались и саботировали приказ командования.