"Дальность надо увеличивать": в РФ недовольны ракетой Х-59МК

Сергей Шойгу заявил, что крылатая ракета Х-59МК имеет дальность 250 км, что ниже даже заявленных 285 км.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил разработчика и производителя дальнобойных ракет МКБ "Радуга". Там он заявил, что ракета Х-59МК имеет плохие характеристики. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на росСМИ.

МКБ "Радуга" является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Они ответственны за ряд крылатых ракет Х-22, Х-32, Х-59, Х-555, Х-101 и других. Ракета Х-59МК имеет заявленную дальность 285 км, но реальная оказалась 250 км. По словам Шойгу, этого недостаточно.

"Вот об этом я вам и хочу сказать — 250 км... Нам бы нужно дальность 300 и за 300 км. Потому что то, что мы сегодня видим, у нас... Дальность надо увеличивать", — посетовал Шойгу.

Основные характеристики ракеты Х-59МК

В издании называют два варианта, почему дальность не устраивает главу Минобороны РФ, может быть наличие в ВСУ ЗРК Patriot. Он имеет радиус в 160 км, а потому РФ имеет лишь 90 км безопасной зоны. Вторая причина, которую называют в издании, является ожидаемое появление в Украине западных истребителей F-16.

Также глава "Тактического ракетного вооружения" Борис Обносов заявил, что уже есть версия ракеты с дальностью 310 км. Однако дальше ход разговора не показали. В одном из моментов на фоне Х-59МК2 Шойгу докладывают, что боевую часть одной из ракет увеличили с 450 до 800 кг. Речь не могла идти о Х-59МК2, потому что она имеет до 320 кг взрывчатой части, а 450 кг есть на крылатой ракете Х-101. При этом заявлено, что стоимость ракеты удалось уменьшить вдвое.

Демонстрационный стенд, февраль 2023 года

Отдельно в издании обращают внимание на то, что разговор с Шойгу происходил на фоне одного и того же демонстрационного стенда, который не изменился с февраля 2023 года.

Напомним, 17 января в ГУР рассказали, как в РФ модернизировали ракету Х-101, и почему враг быстро учится.

2 января в Воздушных силах объяснили, почему оккупанты стали меньше бить "Калибрами".