Благотворители передали ГУР медицинский вертолет Ми-2 МСБ-1 (видео)

Как отмечают в разведке, медэвакуация повышает шансы для раненых бойцов, которые могут находиться в зоне действия российской артиллерии.

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Главное управление разведки Минобороны Украины получило вертолет Ми-2 МСБ-1, который модернизировали и оснастили на средства благотворителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках инициативы Donate to Evacuate было собрано 500 тысяч долларов на приобретение и оснащение вертолета Ми-2. Также его оборудовали всем необходимым для оказания экстренной помощи в воздухе. На борту есть аппараты искусственной вентиляции легких и мониторинга сердца, дефибриллятор, модуль для кислородной ингаляции, кислородный редуктор и электрический аспиратор для освобождения дыхательных путей.

Отмечается, что вертолет Ми-2 полностью изготовлен в Украине от лопастей несущего винта до двигателей.

Ми-2 МСБ-1 Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Медицинское оборудование на борту вертолета изготовлено ведущим мировым производителем, швейцарским Weinmann, а навигационное оборудование от Garmin. Вертолет может нести груз до 700 килограммов и способен совершать посадку в очень сложных условиях, куда другая техника не может добраться", — объясняет пилот авиации ГУР МОУ "Маэстро".

Также в разведке отмечают, что Ми-2 МСБ-1 может выполнять эвакуацию в зоне досягаемости российской артиллерии. Ориентировочное время прибытия составляет 15 минут после запроса. В зависимости от состояния раненых, вертолет может транспортировать:

трех легкораненых;

одного тяжело раненного и двух легкораненых;

одного пациента в крайне тяжелом состоянии.

Ми-2 МСБ-1 раскрасили под контуры украинских областей Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Парамедик "Док" говорит, что часто в труднодоступных местах умирают не из-за несовместимой с жизнью раны, а из-за отсутствия своевременной квалифицированной врачебной помощи. Поэтому аэроэвакуация увеличивает шанс на то, чтобы бойцы выжили. Украинский Ми-2 МСБ-1 летит на расстояние до 600 км на скорости до 200 км/ч. Также на вертолет нанесли камуфляж для маскировки. Паттерн символизирует единство украинцев в стремлении сохранения жизни и свободы, поэтому имеет контуры украинских областей.

Отмечается, что сбором занимались KSE Foundation, DefDev и Фонд Елены Зеленской.

Напомним, 19 января СМИ сообщили, почему Австралия решила утилизировала вертолеты Taipan, а не передать их Украине.