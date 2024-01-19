Новое наступление на Киев "может произойти": Жорин прокомментировал статью Financial Times

По словам заместителя командира 3 ОШБр, существует большой риск возобновления полномасштабного наступления россиян на столицу Украины.

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Информацию Financial Times о том, что РФ может планировать новое крупномасштабное наступление на Украину уже этим летом, прокомментировал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, это действительно возможно. Об этом Жорин сообщил в собственном Telegram-канале.

По его словам, есть высокий риск, что армия России возобновит попытку наступления, в частности, на Киев.

"Опять начали писать о вероятности наступления россиян на Киев. Главное, не воспринимайте это так, как перед началом полномасштабки — будто этого не произойдет. Может произойти, и с достаточно высокой вероятностью", — заявил заместитель командира 3 ОШБр.

Он также призвал украинцев сделать выводы и начать подготовку и тренировки.

"Хотя бы сейчас, готовьтесь, тренируйтесь. Уверен, что если второе наступление на столицу будет, то и масштабы будут гораздо больше", — сказал Жорин.

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Новое наступление на Украину: что известно

О том, что Российская Федерация планирует осуществить новое крупномасштабное наступление на Украину летом 2024 года со ссылкой на представителей украинских силовых структур написало издание Financial Times.

По данным источников, первоочередной целью оккупантов будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Более того, собеседники издания не исключают, что россияне могут еще раз попытаться оккупировать Харьков или Киев.

Что касается общих планов президента России Владимира Путина, то уже со ссылкой на американскую разведку журналисты Financial Times сообщили о полном завоевании Украины и подчинении ее народа.

Между тем украинское командование, в частности командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский отметил, что ВСУ имеют все возможность продвинуться на поле боя, как осенью 2022 года.