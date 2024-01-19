Новий наступ на Київ "може статися": Жорін прокоментував статтю Financial Times

За словами заступника командира 3 ОШБр, існує великий ризик відновлення повномасштабного наступу росіян на столицю України.

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Інформацію Financial Times про те, що РФ може планувати новий великомасштабний наступ на Україну вже цього літа, прокоментував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, це дійсно можливо. Про це Жорін повідомив у власному Telegram-каналі.

За його словами, є високий ризик, що армія Росії відновить спробу наступу, зокрема, на Київ.

"Знову почали писати про вірогідність наступу росіян на Київ. Головне, не сприймайте це так, як перед початком повномасштабки — ніби цього не станеться. Може статись, і з досить високою вірогідністю", — заявив заступника командира 3 ОШБр.

Він також закликав українців зробити висновки й розпочати підготовку та тренування.

"Хоча б зараз, готуйтесь, тренуйтесь. Впевнений, що якщо другий наступ на столицю буде, то й масштаби будуть набагато більші", — сказав Жорін.

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Новий наступ на Україну: що відомо

Про те, що Російська Федерація планує здійснити новий великомасштабний наступ на Україну влітку 2024 року із посиланням на представників українських силових структур написало видання Financial Times.

За даними джерел, першочерговою метою окупантів буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Ба більше, співрозмовники видання не виключають, що росіяни можуть ще раз спробувати окупувати Харків або Київ.

Щодо загальних планів президента Росії Володимира Путіна, то вже із посиланням на американську розвідку журналісти Financial Times повідомили про повне завоювання України і підпорядкування її народу.

Тим часом українське командування, зокрема командувач сухопутних військ України Олександр Сирський зазначив, що ЗСУ мають все можливість просунутися на полі бою, як восени 2022 року.