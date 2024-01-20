"Есть вопросы к командирам": РФ продавливает на некоторых направлениях, — Костенко (видео)

По словам секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, оборону, которую построила РФ на Запорожском направлении, ВСУ не могут преодолеть, потому что там все сделано серьезно, с правильными подходами.

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Украина с прошлого года находится в обороне с некоторыми активными действиями, учитывая то, что линия фронта тянется на 1000 километров. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

Несмотря на то, что ВСУ пытались проводить активные действия на Запорожском и Херсонском направлениях, сейчас происходящее больше напоминает стратегическую оборону. Все объясняется тем, что противника не удалось остановить на всех направлениях. На некоторых же продолжаются активные наступательные действия противника, который добивается успеха: Авдеевка и Купянское направление представляют собой проблему.

"Ту оборону, которую построила Российская Федерация на том же Запорожском направлении, мы пробить не можем, потому что там все сделано серьезно, с правильными подходами, — объяснил нардеп. — А нас на некоторых направлениях они продавливают и мы отходим".

Роман Костенко — об обороне Украины (с 14: 27)

По его словам, это означает, что есть вопрос к построению обороны ВСУ и к командирам, которые ее строят. Все объясняется тем, что оборона — это комплексная система, а не только окопы.

Требования к обороне — умело отражать наступательные действия противника, наносить потери, удерживать позиции и создавать подходящие условия для собственного наступления.

"Эти четыре фактора должны совпадать. Когда нас продавливают — это не оборона", — объяснил Костенко.

ВСУ должны закрепить свою оборону до уровня, когда противник перестанет продавливать, и уже потом думать об активных действиях, так как невозможно наступать, когда враг идет с других сторон и забирают территорию.

Напомним, что в ЕС не были готовы к темпам производства оружия в РФ. По оценкам журналистов, оборонному комплексу Европы нужен не столько подход, ориентированный на рынок, сколько госконтроль.

Также сообщалось, что 47-я бригада показала экипаж ВСУ после дуэли Bradley с танком Т-90 "Прорыв" под Степовым.