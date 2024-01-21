В случае подписания мирного договора Украина будет требовать отказа РФ от ядерного оружия, — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины заявил, что любая война заканчивается за столом переговоров.

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В возможном соглашении между Москвой и Киевом об окончании войны должен быть зафиксирован отказ РФ от статуса ядерной державы. Об этом в интервью Tagesspiegel сказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Заместитель министра обороны выразил мнение, что в случае войны РФ против Украины будет именно так.

"Подпишут соглашения — с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, потому что она представляет угрозу для всего мира, — сказал Гаврилюк.

Он добавил, что мир возможен только при полном освобождении Украины и возвращении всех ее территорий в пределах 1991 года.

На вопрос, хватит ли у Киева физических и финансовых сил противостоять России, Гаврилюк ответил, что "усталость от войны возникает у тех, кто непосредственно не переживает ее", напомнив, что Украину обстреливают ежедневно, особенно в прифронтовых регионах.

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Напомним, на фоне решения Бундестага о дальнобойных ракетах Taurus заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что оно не было принято окончательно, поэтому Германия может предоставить это оружие Украине.

"Я ожидаю, что мы получим всю необходимую поддержку. Германия и Франция возглавляют мощную коалицию противовоздушной обороны для укрепления противовоздушной обороны Украины, и дальнобойные ракеты "Таурус" могут их значительно усилить — поражать труднодоступные места с расположением авиации противника, ракетных комплексов и складов боеприпасов. "Таурус" имеют больший радиус действия, чем другие ракеты и крылатые ракеты, которые мы уже получили, а также устойчивы к вражеским системам радиоэлектронной борьбы", — пояснил Иван Гаврилюк.

Отметим, что в среду, 17 января, немецкий Бундестаг не смог согласовать поставки вооружения в Украину, и обсуждение вопроса должно продолжиться на следующей неделе.