Был стрелковый бой: ВС РФ пытались прорваться возле Белогоровки на Луганщине, — боец ВСУ

В результате стрелкового боя 14 оккупантов были ликвидированы, семеро из них — получили ранения. У бойцов ВСУ — один раненый, рассказывает Станислав Бунятов.

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В районе Белогоровки на Луганщине российские оккупанты в последнее время активизировали попытки прорыва позиции Сил обороны. Бойцы 81-й бригады ВСУ отбили вражеский штурм. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Вчера противник совершил провальную попытку штурма позиций 81 ОАэМБр. В результате стрелкового боя 14 п***ров вышли из строя навсегда, 7 временно, у нас 1 раненый. Удачно построенная оборона — гарантия успеха", — написал он.

Как пишет в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс", в районе Белогоровки штурмы идут ежедневно непрерывно, меняется лишь их интенсивность, но Силы обороны держат ситуацию под контролем.

"В р*сне под Белогоровкой активизировался аналог подразделения аэроразведки "Судный день", под названием "Судна ночь". Я думаю вы уже могли догадаться в чем их особенность — использование ночных FPV дронов, да, пока в небольших количествах, но они уже создают проблемы. У нас же проблемы с данными видами FPV, так как сбор на них видел только у Мадьяра", — отметил он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 22 января сообщалось, что на Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак неподалеку Белогоровки Луганской области.

Напомним, что российские воины "засветились" в окрестностях Авдеевки и смонтировали кадры, будто уже находятся в городской застройке.

Ранее сообщалось, что Украина могла получить в качестве помощи 500 танков Т-72 и производных от них. На вооружении нескольких стран находятся танки Т-72 и их модификации, но большинство готовы отдать эти машины Киеву только в обмен на западную технику, говорят аналитики.