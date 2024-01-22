Був стрілецький бій: ЗС РФ намагалися прорватися біля Білогорівки на Луганщині, — боєць ЗСУ

Внаслідок стрілецького бою 14 окупантів було ліквідовано, семеро з них — отримали поранення. У бійців ЗСУ — один поранений, розповідає Станіслав Бунятов.

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В районі Білогорівки на Луганщині російські окупанти останнім часом активізували спроби прориву позиції Сил оборони. Бійці 81-ї бригади ЗСУ відбили ворожий штурм. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Вчора противник здійснив провальну спробу штурму позицій 81 ОАеМБр. Внаслідок стрілецького бою 14 п***рів вийшли з ладу назавжди, 7 тимчасово, у нас 1 поранений. Вдало побудована оборона — гарантія успіху", — написав він.

Як пише в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс", в районі Білогорівці штурми йдуть щодня безперервно, змінюється лише їхня інтенсивність, але Сили оборони тримають ситуацію під контролем.

"У р*сні під Білогорівкою активізувався аналог підрозділу аеророзвідки "Судний день", під назвою "Судна ніч". Я думаю ви вже могли здогадатись в чому їхня особливість — використання нічних FPV дронів, так, поки в невеликих кількостях, але вони вже створюють проблеми. В нас же проблеми з даними видами FPV, так як збір на них бачив лише у Мадяра", — зазначив він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 січня повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

Нагадаємо, що російські вояки "засвітилися" на околицях Авдіївки і змонтували кадри, ніби вже перебувають у міській забудові.

Раніше повідомлялося, що Україна могла отримати як допомогу 500 танків Т-72 та похідних від них. На озброєнні кількох країн перебувають танки Т-72 та їх модифікації, але більшість готові віддати ці машини Києву тільки в обмін на західну техніку, кажуть аналітики.