"Бавовна" нуждается в уходе: у оккупантов большие проблемы в Крыму, — Гуменюк (видео)

Комментируя взрывы на полуострове, представительница Сил обороны Юга заявила, что ситуация будет только обостряться.

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Находящиеся на территории оккупированного Крыма люди, в том числе и российские оккупанты, сталкиваются с бытовыми проблемами. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в интервью "24 каналу".

Она прокомментировала последние взрывы в Крыму. По ее словам, ситуация на полуострове будет только обостряться. Главная проблема россиян в том, что они находятся в Крыму. После того как они оттуда уйдут, положение вещей станет лучше.

"Оккупанты должны осознать это даже на бытовом уровне", — сказала Гуменюк.

Она заявила, что взрывы в Крыму будут происходить довольно часто.

"Бавовна не только цветет, но и нуждается в уходе за собой. А значит в воде, свете и так далее".

Наталия Гуменюк о ситуации в Крыму (смотреть с 12 минуты)

Ранее СМИ сообщали, что в Крыму РФ разбирает захваченные корабли Украины ради высококачественной стали. По словам журналистов, в декабре начали резать на металл захваченный еще в 2014 году корвет "Луцк". Тральщик "Черкассы" также притащили к месту утилизации.

Кроме того, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина вытеснила российский флот на юго-восток Черного моря. Он заявил, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.