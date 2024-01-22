"Путинский мир" в Украине в 2024 году станет катастрофой для Великобритании, — СМИ

По словам британского профессора в сфере безопасности Энтони Глиса, к войне не присоединятся ни армии НАТО, ни американская кавалерия. Большую часть 2024 года на Зеленского будут оказывать давление, чтобы позволить Путину сохранить оккупированные территории.

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Мир в Украине на условиях Путина в 2024 году может обернуться катастрофой для Великобритании и других западных стран, предупредил британский профессор в сфере безопасности и разведки Энтони Глис. Об этом сообщает Daily Star.

Он считает, что текущая "патовая ситуация" на фронте сохранится еще несколько месяцев. Зимние бои привели к тому, что условия стали еще более суровыми, и они останутся такими до весны. На фоне призывов к мирным договоренностям он предупредил, что любой мир может стать "катастрофой" для стран Запада.

По словам Глиса, несмотря на отсутствие заметных событий, к словам генерала Валерия Залужного о том, что наступление ВСУ зашло в тупик, следует прислушаться. Хотя сейчас зима, и никто не ждет, что до весны многое изменится.

"Россия понесла значительные потери. Мы считаем, что с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года около 280 000 российских военнослужащих были ранены и 70 000 убиты; войска Вагнера потеряли 20 000 и получили 40 000 раненых", — отметил британский профессор.

"Храбрый Зеленский выглядит все более озадаченным из-за того, что поддержка мужества его страны со стороны Запада и США в особенности сейчас уже представляется не столь надежной в среднесрочной перспективе, как это было раньше", — объяснил он.

Он отметил, что противостоят вторжению именно граждане Украины, хотя и с оружием США и НАТО.

"К боевым действиям не присоединятся ни армии НАТО, ни американская кавалерия. Я подозреваю, что большую часть 2024 года на Зеленского будет оказываться давление, чтобы он позволил Путину сохранить то, что у него сейчас есть, и пойти на мирные переговоры", — отметил профессор.

Он считает, что "это будет катастрофой для Украины и для нас".

"Мы можем получить мир, мир Путина, в 2024 году. Но если согласимся на это, нас будет ждать агрессия Путина и России в 2025 году и во все последующие годы", — сказал он.

Напомним, что в Кремле отреагировали на слова Трампа остановить войну еще до возвращения в Белый дом.

Также сообщалось, что появились новые подробности о поставках оружия из КНДР в РФ, которым убили десятки украинцев и ранили сотни в декабре и январе.