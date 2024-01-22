СНБО рассмотрит запрет любого транспортного сообщения с РФ на 50 лет, — Кабмин

Ограничения могут коснуться воздушного сообщения, использования воздушного пространства, въезда авто и железнодорожного подвижного состава, плавания во внутренних водах.

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Украина может запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с РФ. Кабмин внес на рассмотрение СНБО такое предложение. Об этом говорится в соответствующем распоряжении на Правительственном портале.

Документ предусматривает как запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, так и использование ее воздушного пространства, а также воздушного пространства над открытым морем для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица — резиденты РФ.

Кроме этого, Кабмин хочет запретить въезд в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ.

Запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором и подвижного состава, взятого на учет железными дорогами РФ, плавания во внутренних водах и захода в украинские морские порты также предусмотрен в документе.

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Запрет на плавание во внутренних водах Украины и заход в морские порты предусмотрен для:

судов под флагом Российской Федерации;

судов, владельцем/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

судов, осуществлявших заход в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).

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