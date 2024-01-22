РНБО розгляне заборону будь-якого транспортного сполучення з РФ на 50 років, — Кабмін

Обмеження можуть торкнутися повітряного сполучення, використання повітряного простору, в'їзду авто та залізничного рухомого складу, плавання у внутрішніх водах.

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Україна може заборонити на 50 років будь-яке транспортне сполучення з РФ. Кабмін вніс на розгляд РНБО таку пропозицію. Про це йдеться у відповідному розпорядженні на Урядовому порталі.

Документ передбачає як заборону прямого повітряного сполучення з Україною, так і використання її повітряного простору, а також повітряного простору над відкритим морем для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи — резиденти РФ.

Окрім цього Кабмін хоче заборонити в’їзд до України автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ.

Заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором і рухомого складу, що взятий на облік залізницями РФ, плавання у внутрішніх водах і заходження до українських морських портів також передбачено у документі.

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Заборона на плавання у внутрішніх водах України й заходження до морських портів передбачена для:

суден під прапором Російської Федерації;

суден, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни РФ фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;

суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;

суден, що перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

Напередодні стало відомо про перебування в акваторії Чорного моря двох кораблів російського флоту.

Серед наявних ворожих суден — один надводний ракетоносій, який споряджений 8 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі на бойове чергування вийшов один ворожий корабель.