У Чорне море вийшли російські кораблі, зокрема ракетоносій з "Калібрами", – Сили оборони півдня

Окупанти не припиняють активну аеророзвідку у південних областях України, й надалі тиснуть регулярними артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів.

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В акваторії Чорного моря наразі перебувають два кораблі російського флоту. Сили оборони Півдня у Facebook повідомили подробиці.

Серед наявних ворожих суден – один надводний ракетоносій, який споряджений 8 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі бойове чергування вийшов один ворожий корабель.

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Військові також повідомили, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Російські окупанти не припиняють спроб вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра.

Ворог протягом минулої доби ймовірно підтягнувши резерви активізувався та здійснив 11 невдалих штурмів. Зазнавши втрат, як і в попередні рази, відійшов на свої вихідні позиції.

Підрозділи Сил оборони реалізують заходи щодо розширення плацдарму. Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, й надалі тиснуть регулярними артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів.

На Херсонщині та Миколаївщині російські загарбники застосували три FPV-дрони та скинули з БпЛА різних модифікацій десять осколкових боєприпасів. Внаслідок однієї з атак безпілотником уражено приватний автомобіль.

З артилерії окупанти обстріляли Херсон та інші міста. Внаслідок атак поранено троє цивільних.

Активність ЧФ РФ у Чорному морі

Війська РФ, як пояснила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 18 січня, збільшили кількість ракетоносіїв у морі вдвічі. Такої присутності не спостерігали вже понад місяць.

Вона наголосила на тому, що наразі у морі перебуває ворожий фрегат "Адмірал Макаров" та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу "Калібр". Зокрема, попри помірну морську погоду Росія може застосувати ці ракети. Також у Силах оборони півдня спостерігають активність російської авіації над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, 13 січня дві російські ракети "Калібр" у різний час впали в РФ на території Краснодарського краю. Журналісти стверджують, що інциденти сталися 13 січня в Краснодарському краї. Одна з крилатих ракет "Калібр" упала між станицями Павловська та Отаманська.