"Війна пришла на територію Криму": у ГУР розповіли, як нейтралізувати активність РФ (відео)

Одним із основних завдань зараз для України — знищити кораблі-ракетоносії. Частину флоту з півострова Росія ховає у Новоросійську.

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Після ударів по військових цілях в окупованому Криму російські загарбники зрозуміли військову загрозу, тому перебазовують свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ. Одним із основних завдань зараз для України — знищити кораблі-ракетоносії. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Апостроф TV".

"Вони перебазували частину свого оперативного складу, мається на увазі системи упраправління Чорноморським флотом, на територію РФ. Тобто вони відчувають загрозу", ― сказав Вадим Скібіцький.

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Він зазначив, що частину флоту Росія перебазувала до Новоросійська. Тамтешній порт не здатен умістити всі військові кораблі, тож частину з них в РФ вирішили "сховати" на окупованій території Грузії.

"Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія ― росіяни там провели днопоглиблювані роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике місце", ― зазначив представник ГУР МО України.

Вадим Скібіцький зауважив, що в Криму в окупантів присутні панічні настрої і з'явилося розуміння, що війна прийшла і в Крим. За його словами, завдання України щодо окупованого півострова залишається незмінним.

"Наша задача ― повністю звільнити окупований Крим. Ми від неї не відступимось. Для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там знаходиться", ― наголосив Вадим Скібіцький.

Першочерговими цілями для України залишаються кораблі-ракетоносії.

"Для того щоб нейтралізувати активність РФ, необхідно першочергово знищувати саме бойові кораблі. Це ті кораблі, які несуть крилаті ракети "калібр" ― ними і завдаються удари по всій нашій території", ― пояснив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що співробітники ГУР на гідроциклах проїхали понад 160 км, щоб атакувати критично важливі російській оборонні обʼєкти. Останній рейд був вже другим за останні півтора місяця.

Раніше повідомлялося, що Фокус брав інтервʼю в представника розвідки Андрія Юсова, в якому він розповів ціль рейдів у Криму.