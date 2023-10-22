Ракети з моря: у Севастополі повідомили про гучні вибухи та роботу ППО (відео)

За словами очевидців, через ракетну атаку особливо гучно було в Балаклаві, там бачили яскравий спалах після роботи ППО. Рух по Кримському мосту перекривали вдруге за день.

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У Севастополі ввечері 22 жовтня чули сильні вибухи. У районі Козачої бухти було загоряння, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Російські пабліки пишуть про нібито відбиття удару. За попередніми даними, з боку моря була ракетна атака. Оголошувалася тривога через запуск БПЛА та ракет.

"У Балаклаві було дуже гучно… Ракетний удар по Севастополю нібито коригує американський літак "Poseidon", — зазначають росіяни.

Рух автотранспорту по Кримському мосту перекрили вдруге за день, але незабаром відкрили. Проросійські військкори пишуть, що прильотів не було.

Призначений окупантами "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що вибухів у місті не було. Повідомлення про роботу засобів ППО він назвав неправдивими.

"Сили ППО перебували в бойовій готовності, але до нас жодних повітряних цілей сьогодні не долітало. Усі оперативні служби продовжують контроль ситуації", — заявив він.

Нагадаємо, що 22 жовтня колаборант Володимир Сальдо звітував про нібито знищення трьох ракет, запущених по Криму. Засоби ППО "перехоплювали" ракети в районі Генічеська.

Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук 20 жовтня заявив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об'єкти РФ у Криму. Необхідні засоби ураження цілей також є.