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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дим біля Севастопольської бухти: Сальдо заявив про три ракети, які летіли до Криму (фото)

Фото: Global Look

За словами голови окупаційної адміністрації Херсонської області, система ППО "перехопила" ракети в районі Генічеська. А російські військкори бояться атак ЗСУ по кримських аеродромах.

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Російські засоби ППО ввечері 22 жовтня збили три ракети, які нібито запустили з України по Криму. Про це написав у Telegram глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

Колаборант уточнив, що система ППО "перехопила" ракети в районі Генічеська.

До цього в Севастополі лунав сигнал повітряної тривоги, окупанти перекрили рух по Кримському мосту.

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ЗСУ можуть повторити спробу атаки по Севастополю, вважають російські пропагандисти

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що в районі Севастопольської бухти було видно дим. За його словами, загарбники використовували "табельні засоби маскування".

Російські військкори висловили побоювання, що найближчого тижня ЗСУ повторять спробу з ударом по Севастополю й одному з кримських аеродромів у Джанкої або в населеному пункті Гвардійське.

У мілітарі-пабліках пишуть, що засоби ППО в окупованій частині Херсонської області збили дві українські ракети.

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Нагадаємо, що російські військові можуть перекинути в Крим винищувачі МіГ-31, носії ракет "Кинджал". Вони опиняться в радіусі ураження українських безпілотних комплексів і крилатих ракет.

Фокус раніше писав, що росіяни ховають кораблі Чорноморського флоту після вдалих ракетних атак Сил оборони України. Кілька кораблів перевели в Новоросійськ.