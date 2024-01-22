Зайняті іншим: у РФ відклали утилізацію кораблів ВМС України в Криму, — росЗМІ

У Севастополі перебуває третина кораблів, які Росія захопила під час анексії 2014 року. Поки що росіяни їх не нищитимуть, бо більше уваги вирішили приділити іншим питанням.

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Російська окупаційна влада тимчасово відклала утилізацію військових кораблів, які ЗС РФ захопили в Криму у 2014 році. Серед суден, які, ймовірно, поки що не різатимуть на запчастини — ВДК "Костянтин Ольшанський", два корвети, корабель управління та інші. Про рішення представників окупаційної влади повідомило інформаційне агентство "РИА Новости" в Telegram-каналі.

Журналісти росЗМІ отримали інформацію від неназваного першоджерела в "силових структурах Криму" — ім'я не розголошується. Джерело заявило, що кораблі, які перебувають у Севастополі і які були захоплені у ВМС України у 2014 році, дійсно планують утилізувати. Назви об'єктів, які можуть порізати на частини або розібрати, не перелічуються. Втім згадують, що РФ володіє наступними вкраденими суднами: ВДК "Костянтином Ольшанським", двома корветами — "Тернополем" та "Луцьком", а також кораблем управління "Славутич" — сумарно, ідеться про близько 20 шт.

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Співрозмовник журналістів також заявив: влада поки що відклала утилізацію. Причина таких дій — необхідність докласти більше уваги до безпеки існуючих російських кораблів.

"Наразі процес утилізації, за словами джерела, для окремих кораблів припинено через необхідність гарантувати безпеку російських кораблів".

Що планують робити з кораблями ВМС України в Криму Фото: Скриншот

Події в Криму — деталі

Зазначимо, 18 січня ЗМІ розповідали, що на окупованому півострові почали різати українські військові кораблі. Російська влада на десятому році війни вирішила скористатись високоякісною сталлю, а також устаткуванням, яке вкрала у ВМС України під час анексії у 2014 році. На світлинах, зроблених в Інкермані російським виданням, побачили корвет "Луцьк", тральщик "Черкаси". При цьому офіційних коментарів представників влади не надходило. Тим часом журналісти-розслідувачі з'ясували, що в Криму уціліли 19 українських кораблів. Станом на весну 2014 року їх було 51 шт.

Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що росіяни роблять з відібраними суднами. Наприклад, влітку 2023 року корвет "Тернопіль" використали під час військово-морських навчань — влучили по ньому протикорабельною ракетою, щоб затопити. У 2017 році також згадували ВДК "Костянтин Ольшанський" — його розбирали як донора запасних частин.

Нагадуємо, 7 січня стало відомо можливий удар ЗСУ по аеродрому ЗС РФ під Саками. Тим часом генерал ЗСУ зауважив, що українцям потрібно ще більше далекобійних ракет, щоб дістати до інших об'єктів росіян, наприклад, — до Кримського мосту.