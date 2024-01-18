У Криму РФ розбирає захоплені кораблі України заради високоякісної сталі, — ЗМІ

За словами журналістів, в грудні почали різати на метал захоплений ще 2014 року корвет "Луцьк". Тральщик "Черкаси" також притягли до місця утилізації.

Related video

В окупованому Росією Криму почали різати на метал захоплені кораблі Військово-морських сил України. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

За словами журналістів, в Інкермані поставили на утилізацію рятувальний морський буксир проєкту 714. Його бортові номери були зафарбовані, але, як припустили журналісти, це може бути судно ВМСУ "Кременець" із бортовим номером U705.

Місцеве видання ForPost опублікувало знімок, на якому видно буксир, що стоїть біля причалу суднорозподільної верфі.

Буксир у Севастополі Фото: Forpost

Зазначається, що в грудні почали різати на метал захоплений ще у 2014 році корвет "Луцьк". Тральщик "Черкаси" також притягли до місця утилізації. "Луцьк" уже залишився без усіх надбудов.

Видання пише, що офіційно окупаційна влада Севастополя і командування Чорноморського флоту РФ про оброблення на метал майна ВМС України не заявляли.

У червні 2023 року Представництво президента України в АР Крим повідомило про утилізацію захоплених кораблів ВМСУ.

"Окупанти почали незаконну утилізацію захоплених у Севастополі та Донузлаві кораблів ВМС України, які після 2014 року перебували в окупованому Криму. Нібито на суднообробну базу в Інкермані відправили катери "Придніпров'я" і "Херсон", морські тральщики "Чернігів" і "Черкаси", корвети "Луцьк" і "Хмельницький", — зазначили у відомстві.

У матеріалі йдеться, що станом на 2022 рік у Криму залишалося 19 суден ВМСУ. Рятувальні кораблі проєкту 714 були побудовані у Фінляндії.

"Кожен корабель або судно містить сотні тонн високоякісної сталі, яка може бути відправлена на переплавку і надалі — на будівництво нової військової техніки. Обладнання, озброєння, рухові установки можуть бути використані для ремонту однотипних суден і кораблів російського військово-морського флоту", — ідеться в матеріалі.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що РФ збільшила кількість ракетоносіїв у морі. За її словами, у морі перебуває ворожий фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. У Силах оборони півдня не виключають можливості ракетних атак.