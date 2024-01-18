"Знищіть усе": екс-головком НАТО закликав Захід допомогти Україні завдавати ударів по Криму

За словами колишнього верховного головнокомандувача Альянсу Філіпа Брідлава, удари по окупованому півострову сприятимуть якнайшвидшому відведенню армії ЗС РФ із цієї території.

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Захід має надати підтримку Україні в її зусиллях із захисту своєї території та допомогти завдати ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, передає видання The Hill.

"Якщо ми дамо Україні можливість завдати удару по Криму — повсюдно, наполегливо і точно — Росія буде змушена переосмислити свою позицію там", — вважає генерал.

Екс-головком підкреслив, що необхідно атакувати Крим кілька разів і знищувати частини Російської армії, розташовані на півострові.

"Ударте їх усіх, ударте кілька разів і знищіть усе", — сказав він.

Вибухи в Криму: деталі

У ніч на 6 січня в тимчасово окупованому Криму прогриміло кілька вибухів і над півостровом почала працювати протиповітряна оборона. За даними місцевих медіа, під ударом опинився "Саки", розташований у Новофедорівці.

Попередньо там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ.

Пізніше стало відомо, що на аеродромі в Саках російські окупанти втратили РЛС, а поблизу села Гришине — склади боєприпасів. Цю інформацію підтвердили представники Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ у Криму. За словами Наталії Гуменюк, росіяни прекрасно усвідомлюють, що захист неба їхнє слабке місце, тому змушені перебудовуватися.