Удари по аеродромах у Криму: масштаби відповіді РФ свідчать про успіх ЗСУ, — британська розвідка

У відомстві наголошують, що атаки українських військових по обʼєктах окупантів на території півострова погіршили поінформованість та прикриття ППО над регіоном.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова останні тижні часто лунають вибухи. Удари ЗСУ по аеродромах завдали значної шкоди військовим обʼєктам РФ. У відповідь Росія здійснила низку ракетних атак по Україні. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 9 січня.

Фахівці нагадали, що на початку січня 2024 року Збройні сили України атакували російську військову інфраструктуру, удари нанесли по аеродромах у місті Саки та Севастополі на території Криму.

"Ймовірно, ці атаки погіршили поінформованість та прикриття російської ППО над кримським регіоном", — наголошують у звіті.

Як зазначають експерти, у відповідь Російська Федерація здійснила низку ракетних ударів по території України 8 січня 2024 року, націлившись на кілька міст, включаючи Кривий Ріг та Запоріжжя.

Звіт розвідки Міноборони Великої Британії від 9 січня

За інформацією у звіті Міноборони Британії, це ще раз демонструє "неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових об’єктів, попри її підвищену готовність".

"Масштаби російської відповіді, ймовірно, свідчать про рівень успіху дій українських Збройних сил від 4 січня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Криму: деталі

У ніч на 6 січня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів і над півостровом почала працювати протиповітряна оборона. За даними місцевих медіа, під ударом опинився "Саки", розташований у Новофедорівці.

Попередньо там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ.

Пізніше стало відомо, що на аеродромі в Саках російські окупанти втратили РЛС, а поблизу села Гришине — склади боєприпасів. Цю інформацію підтвердили представники Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ у Криму. За словами Наталії Гуменюк, росіяни прекрасно усвідомлюють, що захист неба їхнє слабке місце, тому змушені перебудовуватися.