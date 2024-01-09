Удары по аэродромам в Крыму: масштабы ответа РФ свидетельствуют об успехе ВСУ, — британская разведка

В ведомстве отмечают, что атаки украинских военных по объектам оккупантов на территории полуострова ухудшили осведомленность и прикрытие ПВО над регионом.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова последние недели часто раздаются взрывы. Удары ВСУ по аэродромам нанесли значительный ущерб военным объектам РФ. В ответ Россия осуществила ряд ракетных атак по Украине. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 9 января.

Специалисты напомнили, что в начале января 2024 года Вооруженные силы Украины атаковали российскую военную инфраструктуру, удары нанесли по аэродромам в городе Саки и Севастополе на территории Крыма.

"Вероятно, эти атаки ухудшили осведомленность и прикрытие российской ПВО над крымским регионом", — отмечается в отчете.

Как отмечают эксперты, в ответ Российская Федерация осуществила ряд ракетных ударов по территории Украины 8 января 2024 года, нацелившись на несколько городов, включая Кривой Рог и Запорожье.

Отчет разведки Минобороны Великобритании от 9 января

По информации в отчете Минобороны Британии, это еще раз демонстрирует "неэффективность российской противовоздушной обороны в защите ключевых объектов, несмотря на ее повышенную готовность".

"Масштабы российского ответа, вероятно, свидетельствуют об уровне успеха действий украинских Вооруженных сил от 4 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму: детали

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная оборона. По данным местных медиа, под ударом оказался "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Предварительно там базировался 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ.

Позже стало известно, что на аэродроме в Саках российские оккупанты потеряли РЛС, а вблизи села Гришино — склады боеприпасов. Эту информацию подтвердили представители Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, 5 января сообщалось, что Силы обороны обнаружили слабые места ПВО РФ в Крыму. По словам Натальи Гуменюк, россияне прекрасно осознают, что защита неба их слабое место, поэтому вынуждены перестраиваться.