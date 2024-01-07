Продолжается доразведка: РФ пытается скрыть последствия атаки по аэродрому в Саках, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", действия со стороны противника подтверждают, что Силам обороны удалось провести эффективную спецоперацию на Крымском полуострове.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова последние недели часто звучат взрывы. Накануне пострадал военный аэродром в Саках, однако россияне пытаются это скрыть. Об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона 7 января.

По ее словам, сейчас противник делает все для того, чтобы скрыть последствия атаки, которая произошла всего несколько дней назад. Украинская сторона ведет доразведку того, что произошло на оккупированной территории на самом деле.

"Состоялась боевая работа по существенному по своему значению военному объекту. Будем надеяться, что еще доразведываемые последствия будут еще более убедительными. То, насколько тщательно их пытаются скрыть россияне, уже является косвенным свидетельством того. Кроме того, это объект командного направления, то есть сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно начальница пресс-центра ОК "Юг" добавила, что это еще и объект, где предполагалось сохранение боеприпасов противника. Остается дождаться, пока будут получены дополнительные разведывательные данные, которые должны быть максимально объемными.

Взрывы в Крыму 6 января: детали

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму прозвучало несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная обороны. По данным местных медиа, под ударом оказался "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Предварительно там базировался 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ.

Позже стало известно, что на аэродроме в Саках российские оккупанты потеряли РЛС, а вблизи села Гришино — склады боеприпасов. Эту информацию подтвердили представители Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, 5 января сообщалось, что Силы обороны обнаружили слабые места ПВО РФ в Крыму. По словам Натальи Гуменюк, россияне прекрасно осознают, что защита неба их слабое место, поэтому вынуждены перестраиваться.