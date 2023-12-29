Удар по БДК "Новочеркаськ": унаслідок атаки загинули 74 військових ВМФ РФ, — ЦНС (документ)

У підпіллі повідомили, що отримали в розпорядження лист головнокомандувача МВФ РФ адмірала Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаську у зв'язку зі смертю окупантів.

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Унаслідок удару по БДК "Новочеркаськ" загинули 74 російські окупанти, а 27 — дістали поранення. Про це повідомили в Центрі національного опору (ЦНС).

Повідомляється, що українські активісти "Кібер Опору" змогли отримати лист головнокомандувача МВФ РФ адмірала Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаську у зв'язку зі смертю 74 окупантів.

На "Новочеркаську" загинули 74 окупанти Фото: Центр информационного сопротивления

У ЦНС повідомили, що лист вдалося перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки Ксенії Гончерової з телепроєкту "НАШІ" на каналі "Россия 1".

"Слід зауважити, що спочатку реліз, який розсилала пресслужба чорноморського флоту Росії, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалили публікацію. Однак підтвердження публікації залишилося в Інтернеті назавжди", — сказано в повідомленні.

У ЦНС припустили, що Євменов ініціював жалобні заходи і розсилку без узгодження зі своїм керівництвом.

Зазначимо, що також про це повідомив портал"Новости Севастополя". Так, Євменов із пропозицією оголосити жалобу звернувся до голови адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка.

"Зазначається, що в рамках вітчизняної військової традиції адміністрація Новочеркаська за власною ініціативою взяла шефство над великим десантним кораблем "БДК-46" проєкту 775/II з 2002 року", — ідеться в матеріалі.

Наслідки удару по "Новочеркаську" Фото: Новости Севастополя

Нагадаємо, що 28 грудня повідомлялося, що Росія вивела з Феодосії залишки Чорноморського флоту. За словами представника УДА "Південь" Сергія Братчука, противник хоче убезпечити свої кораблі і переводить їх ближче до Керчі, однак у нього немає гарантій, що атаки не зможуть дістати туди.