Удар по БДК "Новочеркасск": в результате атаки погибли 74 военных ВМФ РФ, — ЦНС (документ)

В подполье сообщили, что получили в распоряжение письмо главнокомандующего МВФ РФ адмирала Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью оккупантов.

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В результате удара по БДК "Новочеркасск" погибли 74 российских оккупанта, а 27 – получили ранения. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Сообщается, что украинские активисты "Кибер Сопротивления" смогли получить письмо главнокомандующего МВФ РФ адмирала Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.

На "Новочеркасске" погибли 74 оккупанта Фото: Центр информационного сопротивления

В ЦНС сообщили, что письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки Ксении Гончеровой из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1".

"Следует заметить, что первоначально релиз, который рассылала пресс-служба черноморского флота России, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию. Однако подтверждение публикации осталось в Интернете навсегда", — сказано в сообщении.

В ЦНС предположили, что Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.

Отметим, что также об этом сообщил портал "Новости Севастополя". Так, Евменов с предложением объявить траур обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко.

"Отмечается, что в рамках отечественной военной традиции администрация Новочеркасска по собственной инициативе взяла шефство над большим десантным кораблем "БДК-46" проекта 775/II с 2002 года", — сказано в материале.

Последствия удара по "Новочеркасску" Фото: Новости Севастополя

Напомним, что 28 декабря сообщалось, что Россия вывела из Феодосии остатки Черноморского флота. По словам представителя УДА "Юг" Сергея Братчука, противник хочет обезопасить свои корабли и переводит их ближе к Керчи, однако у него нет гарантий, что атаки не смогут достать туда.