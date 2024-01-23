"Пустили под откос поезд с ценным грузом": бойцы РДК устроили диверсию на территории РФ

Происшествие произошло в районе станции "Инская". Грузовой поезд неожиданно наехал на посторонний предмет и на день парализовал работу железной дороги.

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В России один из грузовых поездов, который перевозил топливо, не доехал до точки назначения. Этому поспособствовали бойцы "Российского добровольческого корпуса". Об этом они сообщили в телеграм-канале РДК.

"20 января бойцы РДК пустили под откос поезд с ценным грузом в Новосибирской области", — говорится в сообщении.

В "Русском добровольческом корпусе" уверены, что российские СМИ переиначат эту информацию и расскажут, что в поезде были "мальчики Федоры".

"Мы уже много раз говорили, что быть бойцом РДК можно и не будучи в Украине! Вполне возможно, что именно ваша акция гражданского неповиновения станет той искрой, которая зажжет очистительное пламя в вашем родном крае", — призвали в РДК.

На обнародованных кадрах видно, как поезд движется по железной дороге ночью, а затем слышен взрыв.

Между тем росСМИ таки сообщили о проблемах с поездом в районе железнодорожной станция "Инская". Здесь отметили, что это произошло потому, что поезд наехал на посторонний предмет на пути. В результате произошла задержка на 19 часов 12 поездов, которые должны были ехать на этом направлении.

"Есть следы несанкционированного вмешательства посторонних лиц в функционирование объектов инфраструктуры", — сообщили СМИ со ссылкой на свои источники.

Напомним, что 14 декабря пограничники Госпогранслужбы вместе с Силами оборонывступили в бой с вражеской ДРГ на Сумщине. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

Ранее сообщалось, что российские ДРГ пытаются прорваться в Харьковскую область с севера. Украинские военные обнаружили одну группу и обстреляли ее. Диверсанты отступили.