"Врезался в резервуар": в Брянской области БПЛА атаковал нефтяной терминал, – росСМИ

По данным российских журналистов, обломки дрона были найдены на территории нефтяной компании "Русснефть-Брянск" в поселке Жеча.

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В Брянской области Российской Федерации беспилотный летательный аппарат атаковал нефтяной терминал. Об этом пишет российское медиа ASTRA 23 января.

Сообщается, что 22 января в поселке Жеча Стародубского района, на территории нефтяной компании "Русснефть-Брянск", были найдены обломки дрона. По данным издания на обшивке нефтяного резервуара обнаружена вмятина.

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Как отмечает Baza, БПЛА врезался в резервуар №3, однако возгорания не произошло. По информации медиа, в результате атаки никто не пострадал.

Авторы публикации также отметили, что упомянутый нефтеналивной терминал уже более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

По данным The Moscow Times, этот инцидент стал четвертой по счету атакой со стороны Украины на нефтегазовую инфраструктуру России за последнюю неделю.

В Министерстве обороны России никак не комментировали происшествие.

БПЛА атаковал нефтяной терминал в Жече

Напомним, 19 января бойцы из подразделения "Российского добровольческого корпуса" вступили в бой с пограничниками РФ в Брянской области. В РДК сообщили, что их разведывательная группа отследила российский Урал-4320, чтобы потом уничтожить машину и личный состав пограничников РФ.

Ранее, 18 января, росСМИ сообщили, что на территорию Брянской области РФ зашла "украинская ДРГ". Журналисты заявили, что диверсанты попытались атаковать грузовой автомобиль в селе Зерновое Суземского района.