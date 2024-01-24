Потеряли $400 млн: производство F-35 с пакетом ПО TR-3 задерживается до осени

Обновление TR-3 должно стать шагом к глобальному обновлению Block 4, но оно задержится почти на полтора года. К концу 2024 года на складах производителя может накопиться до 120 истребителей F-35.

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Lockheed Martin еще больше отстает от графика поставок. Вероятно, новые F-35 не будут поступать заказчикам до 3 квартала 2024 года. Об этом сообщает Defense News.

Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тейклет сообщил инвесторам, что в 2024 году компания планирует поставить от 75 до 110 истребителей F-35, а не 150 как планировалось ранее. Это связано с тем, что модернизация TR-3 оказалась проблемной и решение вопроса занимает больше времени, чем ожидалось. Из-за этого в 2023 году продажи самолетов 5 поколения F-35 упали на 400 млн долларов.

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По словам Тейклета, они достигают прогресса в решении проблем с Technology Refresh 3, но медленнее, чем планировалось. Обновление предусматривает улучшение программного и аппаратного обеспечения, в том числе лучшие дисплеи, вычислительную мощность и компьютерную память. Модернизация TR-3 нужна, чтобы подготовить F-35 к следующей волне модернизации, известной как Block 4, которая станет важной вехой в эксплуатации истребителя.

"Нашей целевой целью остается принятие клиентами программного обеспечения для доставки во втором квартале. Однако теперь мы считаем, что третий квартал может быть более вероятным сценарием принятия программного обеспечения TR-3", — пояснил Джим Тейклет.

Из-за задержки TR-3 у представителей Lockheed Martin есть опасения, что сроки интеграции Block 4 также могут сместиться. Сначала самолеты с обновлением TR-3 должны были начать поступать в войско в апреле 2023 года, в июле с конвейера начали выходить истребители с новой конфигурацией. До конца 2024 года в США на складах производителя может находиться до 120 F-35, которые не получат заказчики.

Напомним, британские истребители F-35 получат на вооружение ракеты Meteor и Spear 3.

18 декабря СМИ писали, что модернизация и производство истребителей F-35 под угрозой из-за проблем с обновлениями.