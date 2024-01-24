Во время разгрузки "гуманитарки" ВС РФ атаковали волонтеров на Донбассе, — Денис Христов (видео)

Российские войска применили FPV-дрон против гражданских — в этот момент волонтеры раздавали гуманитарную помощь нуждающимся.

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Российские военные на Донбассе атаковали украинских волонтеров во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом 24 января сообщил волонтер Денис Христов.

Инцидент произошел в селе Переездное Бахмутского района Донецкой области. По словам волонтера, его коллеги из Запорожской области привезли гуманитарную помощь для выдачи гражданам. Однако в момент раздачи над головами людей возник вражеский FPV-дрон, который ударил по микроавтобусу с "гуманитаркой".

"Неужели не ясно, что это волонтеры, что это гражданские. Они доставляют еду местным — мирному населению", — возмутился Христов.

Отметим, что о пострадавших пока неизвестно, однако Христов пожелал волонтерам скорейшего выздоровления.

Напомним, в декабре 2023 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что из государственного бюджета Украины ежедневно на нужды ВСУ выделяется по 5 млрд грн. Кроме того, определенную сумму выделяют местные бюджеты. Поэтому не понятно, зачем волонтеры до сих пор объявляют сборы на закупку каких-то вещей для Сил обороны