"Для защиты от террористов": Африканский корпус Минобороны РФ прибыл в Буркина-Фасо (фото)
В корпусе заявили, что российский контингент должен обеспечить безопасность лидера страны Ибрагиму Траоре. В ближайшее время в Африку должны прибыть новые военные.
Кремль продолжает расширять влияние в странах Африки через Министерство обороны РФ и подконтрольный ему Африканский корпус. Первые кадры прибытия российских военных на территорию Буркина-Фасо опубликовали в Telegram-канале Африканского корпуса.
По данным источника, российский контингент из 100 человек якобы должен обеспечить безопасность лидера страны Ибрагиму Траоре и буркинийского народа "от нападений террористов".
"В ближайшее время первую волну подразделений корпуса пополнят еще 200 военнослужащих из России", — добавили на канале.
Напомним, что 18 января ГУР Украины сообщило, что российские военные формируют отряды "военных инструкторов" для отправки в африканские страны (речь, вероятно, идет об Африканском корпусе) и что РФ вербует в такие отряды в РФ и в оккупированных частях Украины, в частности в Крыму.