"Для защиты от террористов": Африканский корпус Минобороны РФ прибыл в Буркина-Фасо (фото)

В корпусе заявили, что российский контингент должен обеспечить безопасность лидера страны Ибрагиму Траоре. В ближайшее время в Африку должны прибыть новые военные.

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Кремль продолжает расширять влияние в странах Африки через Министерство обороны РФ и подконтрольный ему Африканский корпус. Первые кадры прибытия российских военных на территорию Буркина-Фасо опубликовали в Telegram-канале Африканского корпуса.

По данным источника, российский контингент из 100 человек якобы должен обеспечить безопасность лидера страны Ибрагиму Траоре и буркинийского народа "от нападений террористов".

"В ближайшее время первую волну подразделений корпуса пополнят еще 200 военнослужащих из России", — добавили на канале.

Российские военные прибыли на территорию Буркина-Фасо Российские военные прибыли на территорию Буркина-Фасо Российские военные прибыли на территорию Буркина-Фасо Российские военные прибыли на территорию Буркина-Фасо Российские военные прибыли на территорию Буркина-Фасо

Напомним, что 18 января ГУР Украины сообщило, что российские военные формируют отряды "военных инструкторов" для отправки в африканские страны (речь, вероятно, идет об Африканском корпусе) и что РФ вербует в такие отряды в РФ и в оккупированных частях Украины, в частности в Крыму.