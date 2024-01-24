"Для захисту від терористів": Африканський корпус Міноборони РФ прибув до Буркіна-Фасо (фото)
У корпусі заявили, що російський контингент має забезпечити безпеку лідера країни Ібрагіму Траоре. Найближчим часом до Африки мають прибути нові військові.
Кремль продовжує розширювати вплив у країнах Африки через Міністерство оборони РФ і підконтрольний йому Африканський корпус. Перші кадри прибуття російських військових на територію Буркіна-Фасо опублікували в Telegram-каналі Африканського корпусу.
За даними джерела, російський контингент зі 100 осіб нібито має гарантувати безпеку лідера країни Ібрагіму Траоре і буркінійського народу "від нападів терористів".
"Найближчим часом першу хвилю підрозділів корпусу поповнять ще 200 військовослужбовців із Росії", — додали на каналі.
Нагадаємо, що 18 січня ГУР України повідомило, що російські військові формують загони "військових інструкторів" для відправки до африканських країн (ідеться, імовірно, про Африканський корпус) і що РФ вербує до таких загонів у РФ і в окупованих частинах України, зокрема в Криму.