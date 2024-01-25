Почему процесс мобилизации в Украине засекретили: появился ответ ВСУ

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, количество людей, подлежащих мобилизации, является стратегической информацией, которая может быть использована россиянами для планирования действий на фронте.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в связи с российским вторжением. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в интервью каналу "Еспресо", что обсуждение публично того, сколько людей нужно мобилизовать, опасно, потому что это помогает врагу прогнозировать действия военных и оценивать ресурсы.

Тимочко подчеркнул, что количество людей, подлежащих мобилизации, является стратегической информацией, которая может быть использована противником для планирования своих действий.

"Можно легко спрогнозировать под что их будут применять, какое наличие техники может появиться дополнительно у нас. То есть, где мы можем потенциально, скажем, активизировать свою работу", — сказал он.

Мобилизация в Украине — все должны быть готовы воевать

Тимочко также отметил, что в условиях войны важно, чтобы все граждане Украины были готовы к защите страны, независимо от того, призываются они на военную службу или нет.

"То, что мобилизовать людей нужно — это однозначно и здесь вопрос даже стоит, как по мне, не в том, чтобы призвать 500-600 тысяч, — отмечает военный. — Для меня в разы стоит важнее вопрос, чтобы люди, которые не вовлечены сейчас в военное дело потенциально были готовы взять оружие", — отметил Тимочко.

При этом, по его словам, для того, чтобы управлять западной техникой тоже нужны мобилизованные.

"Мы хотим оружие, технику от союзников, но на них все равно нужно посадить людей и кроме техники еще нужно много других нюансов, та же логистика, ее восстановление, ремонтные базы, которые, как правило, привлекают в разы больше людей, чем, скажем, бойцы на поле боя", — сказал он.

Тимочко также призвал правоохранительные органы расследовать случаи затягивания законопроекта о мобилизации, которые, по его мнению, являются преступлением против государства.

"К сожалению, ряд политиков абсолютно забавляются в политику и искусственно затягивают процесс, иногда абсолютно глупыми предложениями. Опять, это манипуляция и злоупотребление регламентом. Очень надеюсь, что, кроме какого-то политического приговора, в будущем этим займутся правоохранительные органы", — заявил Тимочко.

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.

Также, как объяснял адвокат Роман Симутин, украинцы могут самостоятельно узнать, находятся ли в реестре призывников. В нем должна содержаться персональная и служебная информация, а также номера телефонов и адреса электронной почты.

Напомним также, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.