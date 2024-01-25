ФРГ поддерживает идею поставки ракет Украине благодаря обмену Taurus со странами НАТО, — СМИ

Планы поставки крылатых ракет со складов армии Германии партнерам по НАТО, таким как Великобритания или Франция, уже могут обсуждать в правительстве ФРГ, пишут журналисты.

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Германия открыта для обмена Taurus со странами НАТО, чтобы Украина получила больше крылатых ракет. Об этом сообщает Spiegel.

Планы поставки крылатых ракет Taurus со складов Вооруженных сил Германии партнерам по НАТО, таким как Великобритания или Франция, обсуждают. Эти государства, как говорится в сообщении, получив Taurus, могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.

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Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатов и представителей правительства сообщает, что Великобритания уже предложила Украине поставить больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus, но канцелярия не захотела комментировать сообщение в среду. Согласно информации Spiegel, федеральное правительство открыто для такого "обмена кольцами".

"Они говорят, что ведут переговоры с Лондоном", — говорится в сообщении.

Британия и немецкие ракеты Taurus

Великобритания, как сообщило издание Handelsblatt 24 января, планирует купить немецкие ракеты Taurus и взамен отправить в Украину больше ракет Storm Shadow. Журналисты утверждают, что Великобритания может приобрести немецкие ракеты, и отправить Украине больше Storm Shadow. Такая сделка могла бы решить споры относительно поставок немецких ракет.

Напомним, 24 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, для чего ВСУ использовали бы авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus. По его словам, дискуссии о поставках этих крылатых ракет продолжаются. Он заверил, что Taurus не использовались бы для атак по России.