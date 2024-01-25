ФРН підтримує ідею постачання ракет Україні завдяки обміну Taurus з країнами НАТО, – ЗМІ

Плани постачання крилатих ракет зі складів армії Німеччини партнерам по НАТО, таким як Велика Британія чи Франція, вже можуть обговорювати в уряді ФРН, пишуть журналісти.

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Німеччина відкрита для обміну Taurus з країнами НАТО, аби Україна отримала більше крилатих ракет. Про це повідомляє Spiegel.

Плани постачання крилатих ракет Taurus зі складів Збройних сил Німеччини партнерам по НАТО, таким як Велика Британія чи Франція, обговорюють. Ці держави, як йдеться у повідомленні, отримавши Taurus, могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

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Німецька газета Handelsblatt з посиланням на дипломатів і представників уряду повідомляє, що Велика Британія вже запропонувала Україні поставити більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus, але канцелярія не захотіла коментувати повідомлення в середу. Згідно з інформацією Spiegel, федеральний уряд відкритий для такого "обміну кільцями".

"Вони кажуть, що ведуть перемовини з Лондоном", – йдеться у повідомленні.

Британія та німецькі ракети Taurus

Велика Британія, як повідомило видання Handelsblatt 24 січня, планує купити німецькі ракети Taurus та натомість відправити в Україну більше ракет Storm Shadow. Журналісти стверджують, що Британія може придбати німецькі ракети, та відправити Україні більше Storm Shadow. Така угода могла б вирішити суперечки, щодо постачання німецьких ракет.

Нагадаємо, 24 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, для чого ЗСУ використовували б авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus. З його слів, дискусії про постачання цих крилатих ракет тривають. Він запевнив, що Taurus не використовувалися б для атак по Росії.