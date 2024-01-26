Впервые за 50 лет: армия США разрабатывает доктрину для боевых действий в Арктике

В Арктике может не восходить солнце, плохо работать GPS и быстрее разряжаться системы. Все эти особенности должен знать каждый солдат, поэтому аналитики работают над новой доктриной.

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В Управлении доктрин общевойсковых сил заявили о начале разработки первой за более чем 50 лет доктрины для боевых действий в Арктике. Об этом сообщает Army Recognition.

Соединенные Штаты начали работу над разработкой операций в экстремальных погодных условиях и в Арктике. Работы должны завершить в середине 2024 года. Пособие предоставит солдатам и лидерам знания и методы для преодоления арктических условий и успеха при температурах до минус 40 градусов по Цельсию.

"Операции в Арктике и в условиях экстремально низких температур требуют не только способности выжить, но и способности процветать", — сказал капитан Эдвард А. Гарибай, ведущий автор доктрины для публикации в Управлении доктрины общевойсковых сил.

Он отмечает, что с изменением климата в Арктике потеплеет, она будет более доступной в течение следующих десятилетий и приобретет новое значение. Армия США должна быть готова к выполнению миссий в экстремальных условиях, доктрина должна способствовать этому. Публикация будет тактически ориентированной и поможет солдатам использовать концепции и опыт, которые они уже знают, и адаптировать их к условиям Арктики и Субарктики.

Военные должны учитывать уникальные явления, которые могут происходить в Арктическом регионе. Например, в декабре солнце может так и не взойти, системы GPS быть ненадежными из-за солнечных бурь, металлы и пластмассы могут сломаться из-за холода, а батареи значительно быстрее разряжаться.

"Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что мы имеем много локализованных знаний, которыми нелегко поделиться со всей армией, — сказал Гарибай. "Мы консолидируем все эти знания в одном месте и обеспечиваем фундамент, на котором каждый может строить свою работу".

Отдел специальной доктрины CADD уже более года проводит интенсивные исследования в Арктике и в условиях экстремальных морозов. Специалисты изучают исторические документы, консультируются со Швецией, Норвегией, Финляндией, Канадой и Данией. Одним из главных источников является также 11-я воздушно-десантная дивизия на Аляске.

Напомним, 25 января СМИ писали, что армия США восстанавливает 1900 ракет FIM-92 Stinger, которые считались непригодными.

22 января в США продемонстрировали боевую мощь нового миномета AMPV M1287 для непрямой огневой поддержки.