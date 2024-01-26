Уперше за 50 років: армія США розробляє доктрину для бойових дій в Арктиці

В Арктиці може не сходити сонце, погано працювати GPS і швидше розряджатимуться системи. Усі ці особливості має знати кожен солдат, тому аналітики працюють над новою доктриною.

Related video

В Управлінні доктрин загальновійськових сил заявили про початок розробки першої за понад 50 років доктрини для бойових дій в Арктиці. Про це повідомляє Army Recognition.

Сполучені Штати почали роботу над розробкою операцій в екстремальних погодних умовах і в Арктиці. Її мають завершити в середині 2024 року. Посібник надасть солдатам і лідерам знання та методи для подолання арктичних умов і успіху за температур до мінус 40 градусів за Цельсієм.

"Операції в Арктиці та в умовах екстремально низьких температур вимагають не лише здатності вижити, а й здатності процвітати", — сказав капітан Едвард А. Гарібай, провідний автор доктрини для публікації в Управлінні доктрини загальновійськових сил.

Він наголошує, що зі зміною клімату в Арктиці потеплішає, вона буде доступнішою протягом наступних десятиріч і набуватиме нового значення. Армія США має бути готовою до виконання місій в екстремальних умовах, доктрина має сприяти цьому. Публікація буде тактично орієнтованою і допоможе солдатам використовувати концепції і досвід, які вони вже знають, і адаптувати їх до умов Арктики та Субарктики.

Військові мають враховувати унікальні явища, які можуть відбуватися в Арктичному регіоні. Наприклад, у грудні сонце може так і не зійти, системи GPS бути ненадійними через сонячні бурі, метали та пластмаси можуть зламатися через холод, а батареї — значно швидше розряджатися.

"Одна з проблем, із якою ми стикаємося зараз, полягає в тому, що ми маємо багато локалізованих знань, якими нелегко поділитися з усією армією, — сказав Гарібай. — Ми консолідуємо всі ці знання в одному місці та забезпечуємо фундамент, на якому кожен може будувати свою роботу".

Відділ спеціальної доктрини CADD уже понад рік проводить інтенсивні дослідження в Арктиці та в умовах екстремальних морозів. Спеціалісти вивчають історичні документи, консультуються зі Швецією, Норвегією, Фінляндією, Канадою і Данією. Одним із головних джерел є також 11-та повітряно-десантна дивізія на Алясці.

Нагадаємо, 25 січня ЗМІ писали, що армія США відновлює 1900 ракет FIM-92 Stinger, які вважалися непридатними.

22 січня в США продемонстрували бойову міць нового міномета AMPV M1287 для непрямої вогневої підтримки.