Армія США відновлює 1900 ракет FIM-92 Stinger, що "вийшли з ладу"

Американські ПЗРК також пройшли модернізацію, унаслідок чого підвищилася ефективність ракет проти сучасних загроз, як-от БПЛА, для яких "Стінгери" від початку не призначалися.

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Армія США відремонтувала 1 900 ракет Stinger, які колись вважалися непридатними до експлуатації. Завдяки цьому проєкту їх повернули на озброєння, а термін служби зенітних ракет було збільшено на 10 років. Про це 24 січня повідомили в Defence Post.

Ініціатива призвела до значної економії коштів: за оцінками, на кожній ракеті економиться 50 000 доларів порівняно з витратами на придбання нового обладнання. Зрештою приблизно 70% раніше непридатних ракет були повернуті в стрій, що перевищило початкову оцінку в 1100 боєприпасів. Ба більше, роботи було завершено на чотири місяці раніше запланованого 16-місячного терміну.

Роботи почалися в 2017 році на заводі боєприпасів McAlester Army Ammunition Plant (MCAAP). Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну роботи почали виконуватися більш активно, оскільки програма отримала додаткове фінансування.

Модернізація Stinger передбачає проведення величезної кількості випробувань, розбирання ракети, заміну критично важливих застарілих компонентів і впровадження нових технологій для продовження терміну придатності.

ПЗРК Stinger проходять перевірку перед ремонтом на армійському заводі боєприпасів

Ці удосконалення дали змогу підвищити ефективність ракет проти сучасних загроз, таких як безпілотні літальні апарати, для яких "Стінгери" від самого початку не призначалися. Для цього було замінено окремі компоненти в наявних версіях Block 1, а саме нових ракетних двигунів, боєголовок, газогенераторів і вологопоглинаючих картриджів. Військові зазначили, що ці модифікації продовжують термін служби боєприпасів і підвищують їхню надійність.

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Десантники ЗСУ показали, як прикривають небо України з ПЗРК Stinger (відео)

Нагадаємо, українські бійці до останнього часу ефективно застосовують ПЗРК Stinger у боях проти російської техніки. У листопаді минулого року, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про успішне ураження цим комплексом російської ракети.