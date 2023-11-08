Бійці ЗСУ з ПЗРК Stinger знищили керовану авіаційну ракету ЗС РФ, – командування
За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, наші військовослужбовці знищили ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону України.
Вночі українські Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Збройних сил Російської Федерації. Про це 8 листопала повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в Telegram.
За словами офіцера, ворог випустив ракету з території Росії, однак наші військовослужбовці змогли її своєчасно виявити.
"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету. Зазначу, що ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗС України", — йдеться у дописі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Він зазначив, що втрат серед нашого особового складу та військової техніки немає.
Також командувач подякував воїнам протиповітряної оборони, які виконують завдання у Північній операційній зоні.
Ситуація на Сіверському та Слобожанському напрямках
За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 листопада на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснював обстріли населених пунктів з території Російської Федерації. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів:
Чернігівська область
- Сеньківка;
- Блешня;
- Карповичі;
- Грем'яч.
Сумська область
- Сімейкине;
- Іскрисківщина;
- Басівка;
- Грабовське;
- Попівка;
- Велика Писарівка.
Загалом ворог завдав по території України 3 ракетних та 35 авіаційних ударів.
Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що ЗС РФ знову атакували українську ТЕС. Обійшлося без постраждалих. При цьому внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС, але енергетики працюють над тим, щоб усунути пошкодження.