Бійці ЗСУ з ПЗРК Stinger знищили керовану авіаційну ракету ЗС РФ, – командування

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, наші військовослужбовці знищили ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону України.

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Вночі українські Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Збройних сил Російської Федерації. Про це 8 листопала повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в Telegram.

За словами офіцера, ворог випустив ракету з території Росії, однак наші військовослужбовці змогли її своєчасно виявити.

"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету. Зазначу, що ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗС України", — йдеться у дописі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Він зазначив, що втрат серед нашого особового складу та військової техніки немає.

Також командувач подякував воїнам протиповітряної оборони, які виконують завдання у Північній операційній зоні.

Ситуація на Сіверському та Слобожанському напрямках

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 листопада на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснював обстріли населених пунктів з території Російської Федерації. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів:

Чернігівська область

Сеньківка;

Блешня;

Карповичі;

Грем'яч.

Сумська область

Сімейкине;

Іскрисківщина;

Басівка;

Грабовське;

Попівка;

Велика Писарівка.

Загалом ворог завдав по території України 3 ракетних та 35 авіаційних ударів.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що ЗС РФ знову атакували українську ТЕС. Обійшлося без постраждалих. При цьому внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС, але енергетики працюють над тим, щоб усунути пошкодження.