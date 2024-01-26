Пилоты FPV-дрона ВСУ "примирили" двоих военных РФ, которые дрались в кустах (видео)

Аэроразведчики подразделения "Дикие Шершни" заметили, как двое россиян выясняют отношения и воспользовались этим моментом, чтобы их "разнять".

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На одном из участков фронта украинские аэроразведчики стали свидетелями драки между оккупантами. Чубанину россиян удалось решить пилотам FPV-дрона. Об этом сообщили в телеграм-канале "Дикие Шершни".

"FPV-дрон "Диких Шершней" разборонил двоих оккупантов, которые дрались в кустах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроразведчики из третьего мехбата Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого зафиксировала драку двух оккупантов в одной из лесополос на линии фронта. Они передала координаты операторам из ударного подразделения "Булава".

"Украинские бойцы, с помощью дрона-бомбера от "Диких шершней", их разняли и помирили", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как один оккупант избивает другого и в этот момент к ним прилетает "примерочный" дрон ВСУ.

Напомним, что ранее украинский журналист Юрий Бутусов поднял проблему в ВСУ, когда на штурмы командиры бросают опытных пилотов FPV-дронов, и те погибают.

Также сообщалось, что Украине разработали систему РЭБ, которая глушит частоты FPV-дронов РФ. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 23 января заявил, что система генерирует "белый шум", поэтому российские беспилотники теряют связь с операторами и становятся неуправляемыми.