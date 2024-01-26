На Львовщине представители ТЦК вручили повестки депутатам во время сессии горсовета (видео)
Военкомат отметил, что большинство местных депутатов уже прошли военно-врачебную комиссию, однако 10 из них "категорически" отказываются это делать.
Во время заседания сессии Червоноградского городского совета на Львовщине представители территориального центра комплектования и социальной поддержки вручили повестки депутатам. Соответствующее видео 25 января обнародовала "Четвертая студия" на своем YouTube-канале.
Из видео понятно, что представители ТЦК посетили горсовета в начале сессии. Военкомат заметил, что большинство народных избранников Червонограда уже были в ТЦК и прошли военно-врачебную комиссию.
"Но есть 10 депутатов, которые категорически не хотят к нам прийти. Я очень хочу пригласить вас прийти к нам пройти ВВК для уточнения учетных военных данных", — отметил представитель ТЦК.
После чего он зачитал фамилии депутатов, в то время как его коллега вручал повестки.
В частности, приглашение посетить военкомат получили:
- Войтович Андрей;
- Кашуба Владимир;
- Кудрик Иван;
- Лапец Михаил;
- Остапюк Петр;
- Пущик Мирослав;
- Шеремета Олег.
Еще трем депутатам не смогли вручить повестки из-за отсутствия в сессионном зале. Речь идет о:
- Гаманюка Виталия;
- Риндика Виталия;
- Шевчука Григория.
Напомним, ранее народный депутат и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил отправить всех госслужащих и нардепов на военные учения.
4 июля львовские депутаты перед сессией облсовета получили повестки от представителей ТЦК.