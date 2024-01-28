"Обучим сколько надо": в ВСУ рассказали, подготовят ли к боям 500 тысяч мобилизованных (видео)

Программы подготовки личного состава урезали и направили в практическое русло. По словам командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ Виктора Николюка, внимание уделяют огневой подготовке, стрельбе в ограниченном пространстве и стрессоустойчивости к взрывам и обстрелам.

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В Украине имеются возможности для подготовки любого количества личного состава, все зависит от определений в новом законе о мобилизации. Об этом сказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью проекту "Донбасс Реалии".

В настоящее время командование постоянно проводит служебные совещания, уточняет возможности всех учебных центров и реальное состояние инструкторского состава, поскольку их большая часть работает в районах боевых действий.

"На сегодня мы способны любое количество личного состава обучить. 500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч — как будет определено законом о мобилизации, мы готовы", — объяснил он.

Командующий уточнил, что за рубежом подготовили только 20% военнослужащих, остальных обучали в Украине. По словам генерал-майора, Украина по боевому опыту на несколько лет "опережает тех, кто ее учит".

Раньше программы подготовки длились несколько месяцев, но на сегодня их несколько уменьшили, исходя из практической составляющей. Акцент делается на огневой подготовке, стрельбе в ограниченном пространстве, психологических упражнениях, стрессоустойчивости к взрывам и обстрелам.

"Те военнослужащие, которые приходят потом в свои воинские части, в оперативно-тактические группировки, там продолжается их подготовка непосредственно перед выполнением боевого задания. В течение минимум 2–3 недель, а то и больше месяца их готовят непосредственно к выполнению боевых задач", — рассказал Николюк.

В ВСУ наиболее востребованы специалисты для пехоты, в частности, штурмовики для захода на вражеские позиции и отбивания оккупантов.

Напомним, в законопроекте об изменениях процесса мобилизации нет пункта о призыве женщин в армию. Под мобилизацию могут попасть мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.

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