Сказали "не задалбывать": жена погибшего бойца ВСУ 7 месяцев "выбивает" выплаты от государства

Алена Доценко прошла семь кругов своего собственного ада. Сначала она искала мужа, потому что он перестал выходить на связь, а о его гибели бригада родным не сообщала. Нашли мужчину в морге Днепра.

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20 июня 2023 года морской пехотинец Андрей Доценко с позывным "Доц" стал звездой соцсетей, когда украинские телеканалы показали его комментарий об освобождении села Сторожово в Донецкой области. Он рассказывал о бое и как штурмовики заходили в село. На следующий день "Доц" погиб в боях за Старомайорское. Его семья в течение 7 месяцев не могла получить "похоронные" выплаты. О том, как над женой погибшего героя издевается украинская бюрократия, рассказывает "Бабель".

На видео, где штурмовики заходили в село, "Доц" рассказывал о бое. Андрей в тот же день рассказал жене, что комментарий пришлось давать сразу после боя, и он даже не успел умыться. До своего 48-летия "Доц" не дожил всего три дня. С тех пор его жена Алена Доценко прошла семь кругов своего собственного ада. Сначала она искала мужа, потому что он перестал выходить на связь, а о его гибели бригада, где он служил, его родным не сообщала. Впоследствии Алена пыталась получить компенсацию в 15 млн гривен за гибель мужа. Почти на каждом этапе она сталкивалась с хамством, непониманием и бюрократией.

Воевал в 2014, а в 2022 году приехал на войну из Польши

Первый раз Андрей пошел воевать в 2014 году, когда начались беспорядки в Крыму, а в апреле объявили АТО. Мужчина пошел в военкомат, и через месяц его мобилизовали. Когда шел мобилизоваться в 2014 году, сказал: "Пусть лучше я погибну, чем дети". Свое решение он с женой почти не обсуждал. Алена злилась на мужа, но понимала, его нельзя изменить.

Из АТО Андрей вернулся разочарованным. По словам жены, она слышала его разговоры с побратимами, в частности, о том, как их подразделению не дали приказа вступить в бой с россиянами на границе в Луганской области, поэтому те беспрепятственно зашли вглубь. А еще мужчина возмущался, как наживались на войне недобропорядочные командиры. Вернувшись, Андрей сказал, что воевать больше не пойдет.

Далее семья переехала в Польшу, где их дочь получала образование, а пара работала в пекарне. До 24 февраля 2022 года уезжать из Польши никто не планировал.

Когда 24 февраля началось полномасштабное российское вторжение, Андрей заявил родным: "Я еду домой", а начальнику на пекарне сказал: "Я увольняюсь, зарплату отдайте Алене, а я еду в Украину, потому что у нас война".

Жена его уговаривала, но он сказал: "Если я не уйду, что подумают обо мне мои ребята?"

26 февраля он выехал из Польши и когда приехал в Сумы, записался в местную ДРГ, охранял блокпосты по области. Просил знакомых помочь с мобилизацией, но мобилизовали его только в марте 2023-го и направили в 35 бригаду морской пехоты.

Андрей Доценко в 2014 году

Перестал выходить на связь

В начале лета бригаду перебросили в Донецкую область. 11 июня Андрей в составе 88 батальона 35 бригады морской пехоты освобождал Сторожевое. 13 июня они пошли дальше, в сторону села Старомайорское. В тот же день Андрей погиб.

Родные Андрея о его гибели не знали 16 июня жена отправила ему поздравления с днем рождения, но он не ответил. Максимум до этого он мог не выходить на связь пять суток. 19 июня он не отвечал уже неделю.

"Я все это время почти не спала. И со мной произошла странная вещь. У нас в Сумах был кот, сфинкс. Когда мы поехали в Польшу, оставили его у знакомых, мне до сих пор стыдно за это. Я лежу в Польше и чувствую, как будто кот лег возле моего живота. Теплый такой, даже горячий. А потом начинаю понимать — какой кот? Он же в Сумах. И в этот момент "кот", лежавший спокойно, пока я не думала, как такое может быть, начал шевелиться, ходить по мне лапками. И чем больше я думала, тем активнее он двигался. А потом я повернулась на другой бок и вижу будто черную дымку, которая пошла вверх", — рассказала Алена.

После этого сна Алена поняла, что произошла беда, и она начала искать мужа. Через несколько дней кум позвонил и сказал, что нашел Андрея в морге Днепра. Из воинской части мужчины с Аленой никто не связался.

На опознание тоже поехал кум, Алена тогда еще была в Польше с дочкой. Хоронили Андрея Доценко в Сумах в закрытом гробу.

Андрей Доценко звонит жене

В воинской части сказали "не задолбали"

После гибели мужа Алена начала собирать документы, чтобы получить компенсацию в размере 15 млн гривен. Она сделала поручение на кума, чтобы мог заняться этим вопросом.

У Алены все пошло не так с самого начала. Она сделала так, как сказали в ТЦК — принесла все документы об Андрее, а ТЦК отправил их в воинскую часть. Объяснили, что это нужно для судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердит, что он погиб во время боя. Хотя справку об этом сама воинская часть должна отправить в ТЦК.

Наконец Алена написала в мессенджер 88 батальона 35 бригады, где служил ее муж. Парень, который общался с женщиной, сказал, что документы в часть пришли, но не хватает справки о захоронении, хотя в списке документов такого требования не было.

Начали искать справку. Кум, вспоминает Алена, оббегал все коммунальные учреждения и нигде не мог ее найти. Оказалось, что такую справку местный совет сразу после захоронения отправляет в ТЦК, где мобилизовался погибший.

"С горем пополам нашли ее в военкомате. Лежала где-то, никому не нужна. В августе отправили в Болград", — рассказала Алена.

По закону родственники должны получить зарплату за месяц, в котором погиб военнослужащий. Этих денег Алена тоже не получила.

В 88-м батальоне Алене дали номера непосредственного командира подразделения Андрея и уполномоченного общаться с семьями погибших. Первый на звонки и сообщения не ответил. Второй сказал "не надоедать". В ТЦК Алене сообщили, что на свои электронные обращения о документах Андрея тоже не получили ответа.

Что говорят юристы

Ольга Термено, юрист "Юридической сотни", организации, которая помогает семьям военнослужащих, рассказала, что почти всегда с этим куча проблем. Первая — родственники часто не понимают, кому и какая положена выплата и какие документы надо собирать.

"Людям, которые никогда не сталкивались с бюрократическими процедурами, очень трудно понимать, что написано в нормативном документе. Проблемы возникают почти на каждом этапе. Доценко, например, столкнулась с одной из самых распространенных — получение справки об обстоятельствах смерти. Воинские части часто затягивают этот процесс. Иногда по объективным причинам — банально не хватает рук и времени, а запросов много, а иногда воинская часть просто не заинтересована в расследовании. Требование предоставить справку в течение десяти дней почти никогда не выполняют — ждать приходится минимум два-три месяца. Если тело не смогли эвакуировать из зоны боевых действий, воинская часть должна провести дополнительное служебное расследование. Это еще плюс несколько недель, а то и месяцев", — рассказывает юрист.

На странице Алены в Facebook нет фотографий с Андреем в военной форме — он этого не любил. После того, как он погиб, Алена была в Украине дважды. В каждый приезд часто приходила на кладбище, но говорит, почти всегда была с кем-то, а хотелось одной.

В Сумах ее больше ничего не держит. Друзья помогли и нашли в Украине психолога, с которым Алена работала после гибели Андрея. Стало легче — теперь она может рассказывать его историю спокойно. Алена мечтает изменить жизнь и начать свое собственное дело в Польше. Но без поддержки ей сложно на это решиться.

Журналисты "Бабеля" отправили запрос в Министерство ветеранов с просьбой разобраться в ситуации Алены и выяснить, почему процесс затянулся на 7 месяцев. Через 3 дня после этого, жене Андрея Доценко пришли первые выплаты на банковскую карту — часть зарплаты Андрея и помощь от части на погребение бойца. Также с ней связались из ТЦК и сообщили, что воинская часть, где служил Андрей, наконец прислала все документы, однако заявление, которое Алена написала за несколько дней до похорон мужа, было не о компенсации, а о зарплате Андрея. Теперь Алене нужно обратиться в консульство, там получить образец заявления на компенсацию и передать его в ТЦК. После этого ТЦК отправит собранные документы дальше.

Напомним, что в Днепропетровской области суд приговорил к 7 годам лишения свободы подростка, который украл 1,3 млн грн "похоронных" денег соседа, которые тот получил от государства за гибель сына.